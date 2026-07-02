¿De qué tratará Camp Rock 3? Disney revela el primer tráiler

Disney presentó el avance oficial de la nueva entrega, que reunirá a los Jonas Brothers y presentará nuevos personajes y canciones antes de su estreno el 14 de agosto.

Disney presentó este miércoles el primer tráiler oficial de Camp Rock 3, la nueva entrega de la franquicia musical que marcará el regreso de los Jonas Brothers como la banda Connect 3. La compañía confirmó que la película se estrenará el próximo 14 de agosto de manera simultánea en Disney Channel y Disney+.

El adelanto muestra el regreso de Shane, Nate y Jason Gray al campamento con el objetivo de encontrar al artista que abrirá su gira de reencuentro de 30 ciudades. La competencia estará protagonizada por una nueva generación de campistas, entre ellos Sage, interpretada por Liamani Segura, quien buscará convertirse en la telonera oficial de la banda.

El tráiler también incluye referencias a las películas originales, como la aparición del antiguo cuaderno de canciones de Mitchie, además de adelantar nuevos números musicales, coreografías, romances y rivalidades entre los participantes. Junto con el avance, Disney presentó el primer póster oficial de la película y lanzó One Beat Away, la primera canción original de esta nueva entrega.

¿De qué tratará?

La historia seguirá a Connect 3 tras perder el acto de apertura de su gira de reencuentro. En busca de un nuevo talento, los hermanos Gray regresarán a Camp Rock, donde los jóvenes competirán por formar parte de la gira. Además del regreso de Joe, Nick y Kevin Jonas, el elenco incorpora a Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter y Brooklynn Pitts, entre otros.