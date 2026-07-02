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Alejandra Baigorria defiende a Said Palao ante la prensa: “Mi confianza nunca se destruyó”

La empresaria se pronunció sobre las imágenes de su esposo en Argentina, donde fue captado sin su presencia.

Alejandra Baigorria defiende a Said Palao ante la prensa: “Mi confianza nunca se destruyó”

La empresaria se pronunció sobre las imágenes de su esposo en Argentina, donde fue captado sin su presencia.




Luego de que Said Palao fuera captado en Argentina junto a diversas personas hace unos meses atrás, sin la presencia de Alejandra Baigorria, la empresaria decidió pronunciarse sobre el episodio y salió en defensa de su esposo.

En declaraciones a los medios de comunicación, la popular ‘Gringa de Gamarra’ sacó las garras por el ‘Samurái’ y aseguró que, pese a las imágenes difundidas en televisión nacional, su matrimonio no se vio afectado. “Mi confianza nunca se destruyó”, expresó Baigorria, dejando en claro que mantiene firme su respaldo a Said Palao.

Se incomodó por la pregunta de una reportera

Durante la rueda de prensa, una reportera le consultó sobre su decisión de no darle mayor importancia a lo ocurrido en Argentina. Ante ello, la empresaria mostró gestos de incomodidad por la pregunta realizada.

“Yo no tengo problemas. ¿Dónde están las imágenes? (...) No calumnies. Si vas a hablar, habla con pruebas. Tranquilos, yo ya tengo un chaleco antibalas”, comentó la exchica reality, dejando en claro que se considera una persona fuerte y dispuesta a enfrentar las adversidades.


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