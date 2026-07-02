Pamela Franco celebra su cumpleaños con nueva camioneta: ¿Se la regaló Christian Cueva?

Pamela Franco celebró sus 38 años rodeada de familiares, amigos y de su pareja, Christian Cueva. A través de sus redes sociales, la cantante compartió diversos momentos de la celebración, donde destacó una elegante decoración con flores en tonos pastel y el tradicional canto de cumpleaños para recibir el 1 de julio.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la aparición de una moderna camioneta de color negro. En un video publicado en sus historias de Instagram, se observa cómo Pamela Franco y Christian Cueva retiran el cobertor que cubría el vehículo, generando una ola de comentarios sobre el origen del lujoso obsequio.

La artista también mostró un arreglo floral acompañado de una emotiva dedicatoria en la que se leía: "Que Dios la bendiga, mi amor. Sigue cumpliendo todos tus sueños. Tus padres, Catita, yo y toda tu familia estamos orgullosos de ti. Te amo hasta el fin del mundo", mensaje que despertó aún más el interés de sus seguidores.

SE HABRÍA COMPRADO ELLA SOLA

Tras la difusión de las imágenes, surgieron versiones que aseguraban que Christian Cueva habría sido quien compró la camioneta como regalo de cumpleaños. No obstante, personas cercanas a la cantante señalaron que esa versión no sería correcta, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha aclarado públicamente quién adquirió el vehículo.