Fallece a los 58 años Manolo Arjona, histórico integrante de Locomía

Su trayectoria estuvo marcada por el éxito internacional de Locomía a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa.

El cantante Manolo Arjona, uno de los integrantes históricos de la agrupación española Locomía, falleció este miércoles a los 58 años en su domicilio de Viladecans, en Barcelona. La noticia fue confirmada por Xavier Font, fundador del grupo, y por la propia banda a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. Hasta el momento no se han informado las causas oficiales de su fallecimiento.

TRAYECTORIA

Arjona formó parte del núcleo fundador de Locomía junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, cuando el proyecto surgió en Ibiza como una propuesta vinculada a la moda, el baile y la vida nocturna. Posteriormente, el grupo alcanzó reconocimiento internacional con éxitos como Loco Mía y Rumba, Samba, Mambo, incluidos en el álbum Taiyo (1989), consolidando su popularidad en Europa y América Latina.

Tras abandonar la agrupación en 1992, el artista participó en diversos reencuentros de la banda y promovió un nuevo regreso en 2013. En los últimos años se mantuvo alejado de los escenarios para dedicarse a la pintura y al cuidado de sus padres, aunque continuó expresando públicamente su vínculo con la historia de Locomía.

Con el fallecimiento de Manolo Arjona, la agrupación suma una nueva pérdida entre sus integrantes históricos. En 2018 murieron Santos Blanco y Frank Romero, mientras que en 2023 falleció Francesc Picas. La trayectoria de Arjona quedó ligada a una de las etapas de mayor éxito internacional del grupo y al legado musical de la banda española.