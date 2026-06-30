“Dai Dai”, de Shakira y Burna Boy hace historia: alcanza el N° 1 de Billboard Global Excl. U.S.

"Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretada por Shakira y Burna Boy, continúa haciendo historia al convertirse en la primera canción oficial de un Mundial en alcanzar el No. 1 del Billboard Global Excl. U.S., el prestigioso ranking de Billboard que recopila el consumo musical en más de 200 países.

El éxito global del tema también se refleja en sus impresionantes cifras:

Más de 277 millones de visualizaciones en YouTube

Más de 114 millones de reproducciones en Spotify

No. 1 en la lista global de canciones de iTunes

Figura en el Top Global de Spotify.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 culminará el próximo 19 de julio con un momento histórico: el primer espectáculo de medio tiempo en una final del Mundial, protagonizado por Shakira junto a Madonna y BTS.