¿Se reconciliaron? Bad Bunny fue visto junto a su expareja Gabriela Berlingeri en el Wimbledon

Se reavivan los rumores de reconciliación. El cantante puertorriqueño Bad Bunny acaparó la atención durante el torneo de tenis de Wimbledon, donde fue visto junto a su expareja, la influencer Gabriela Berlingeri.

La pareja fue captada disfrutando del partido entre el destacado tenista Novak Djokovic y el jugador chino Wu Yibing, en un evento que reunió a varias figuras de renombre el último lunes 29 de junio.

El intérprete de éxitos como "Dákiti" se encuentra en el Reino Unido para realizar una serie de presentaciones y aprovechó su tiempo libre para asistir al evento deportivo. Entre los asistentes también se encontraba David Beckham, lo que convirtió la jornada en un encuentro de celebridades que fue destacado por la cuenta oficial de Wimbledon.

Antecedentes de la relación

Las redes sociales reaccionaron rápidamente cuando las cámaras del torneo enfocaron a Bad Bunny y Gabriela Berlingeri disfrutando del partido, lo que llevó a muchos a especular sobre la naturaleza de su relación actual.

La pareja había estado junta desde 2017, pero se separaron en 2022, tras ser vistos en una situación comprometedora con otra persona. A pesar de su ruptura, ambos mantuvieron una conexión a lo largo del tiempo, incluso colaborando en el álbum "Un verano sin ti" en 2025, donde Berlingeri aportó su voz en la canción "En Casita" y participó en varios videoclips del artista.