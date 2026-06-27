Paolo Hurtado habla del perdón de su esposa tras ser infiel con Jossmery Toledo: "Casi pierdo a Rosa"

El futbolista Paolo Hurtado rompió el silencio y habló sobre el estado actual de su matrimonio con Rosa Fuentes, luego del escándalo mediático que sacudió la farándula nacional tras serle infiel con la expolicía Jossmery Toledo.

"Siempre es difícil, hasta el día de hoy (obtener el perdón de su esposa). Creo que es algo que se tiene que reconstruir a diario, el amor que uno siente por la persona que ama creo que se tiene que demostrar a diario", declaró el popular 'Caballito' en una reciente entrevista con Willax.

El deportista reconoció sin filtros que las decisiones que tomó en el pasado fueron pésimas y estuvieron a punto de costarle lo que más ama. "Las decisiones que tomé en ese momento no fueron buenas y estuve a punto de perder a mi familia. Hoy en día estoy feliz, estoy tranquilo, estoy contento y eso es lo que vale", afirmó, asegurando que hoy vive una etapa de estabilidad gracias al soporte profesional que viene recibiendo para sanar su entorno familiar y corregir el rumbo de su vida.

Defiende a Rosa Fuentes y cierre de ciclo

Hurtado no dejó pasar la oportunidad para defender con firmeza a Rosa Fuentes, quien ha sido blanco de duras críticas en redes sociales por haber tomado la decisión de perdonarlo. "La juzgan sin saber qué está haciendo uno para poder seguir mejorando, seguir creciendo. No saben qué es lo que uno pasa a diario", aseveró el futbolista, visiblemente incómodo por los cuestionamientos hacia su esposa.

El 'Caballito' aprovechó para enterrar definitivamente cualquier vínculo con Jossmery Toledo y dijo que "Eso es cosa del pasado. Yo hago mi vida normal hoy en día, hago la vida de padre, de esposo, como se tiene que hacer y ella (Rosa) lo sabe". Al ser consultado sobre qué término define mejor a la madre de sus hijos tras haber superado la tormenta, el futbolista no pudo ocultar una sonrisa de orgullo y admiración. "¿Con una sola palabra? Uy, podría decir muchas… valiente es mi esposa", sentenció.