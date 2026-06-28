Korina Rivadeneira devastada por terremotos en Venezuela: “Casi una hora sin saber nada de mi papá”

El mundo se encuentra preocupado por los terremotos registrados en Venezuela, que hasta el momento han dejado más de 100 fallecidos y decenas de heridos. Desde el país llanero, Korina Rivadeneira compartió una publicación en sus redes sociales en la que relató los momentos de angustia que tuvo que atravesar a causa del movimiento telúrico.

A través de su cuenta de Instagram, la madre de los hijos de Mario Hart detalló que vivió minutos de desesperación al no tener información sobre la ubicación de sus familiares. Sin embargo, posteriormente pudo conocer que se encontraban en buen estado.

“Pasé casi una hora sin saber nada de mi papá ni de mi tía. Una hora que se sintió eterna. Mirar el teléfono una y otra vez, esperar una respuesta, imaginar escenarios. Gracias a Dios pude saber que están bien”, escribió en sus redes sociales.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD CON SU PAÍS

En la misma publicación, Korina Rivadeneira hizo un llamado a los peruanos para que sean solidarios con los ciudadanos venezolanos que trabajan en nuestro país. “A quienes tienen venezolanos trabajando en sus locales o en sus casas, les pido un poco de empatía. Detrás de cada venezolano lejos de su país hay personas que ama y que hoy también le preocupan”, expresó.