¿Taylor Swift y Travis Kelce se casan? Las pistas que alimentan los rumores de boda

Diversos medios estadounidenses señalan que la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce celebrarían su matrimonio durante el fin de semana del 4 de julio.

La ciudad de Nueva York se prepara para la que podría ser una de las bodas más mediáticas del año. Diversos medios estadounidenses señalan que la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce celebrarían su matrimonio durante el fin de semana del 4 de julio.

Según The New York Times, los preparativos incluirían permisos municipales para cerrar calles cercanas al Madison Square Garden, además de reservas hoteleras y la organización de un evento con cientos de invitados. La información coincide con versiones difundidas previamente por medios especializados en espectáculos, que especulan con que la ceremonia se realizaría en alguno de los principales recintos del centro de Manhattan.

INVITADOS

El diario también informó que varios jugadores de los Kansas City Chiefs, equipo donde milita Kelce, habrían reservado habitaciones en un hotel de Times Square para esas fechas. Asimismo, agentes que prestan servicio en la estación de tren cercana al estadio habrían sido advertidos sobre un evento relacionado con la pareja durante ese fin de semana.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado oficialmente su matrimonio. Sin embargo, las versiones han cobrado fuerza debido a los preparativos detectados en la ciudad, que además recibirá miles de visitantes por las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos y por un partido del Mundial 2026 que se disputará el 5 de julio en la vecina Nueva Jersey.