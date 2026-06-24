Condenan a mujer por acosar a un integrante de BTS y tocar el timbre de su casa más de 130 veces

Según informó el diario The Korea Times, la mujer fue hallada culpable de violar la ley contra el acoso y de allanamiento de morada.

Una ciudadana brasileña fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión suspendida por acosar a Jungkook, luego de intentar ingresar a su domicilio y tocar el timbre de su vivienda en repetidas ocasiones.

Según informó el diario The Korea Times, la mujer fue hallada culpable de violar la ley contra el acoso y de allanamiento de morada. De acuerdo con la investigación, visitó la residencia del artista en 22 ocasiones durante diciembre pasado e incluso intentó ingresar aprovechando una entrega a domicilio.

Las autoridades señalaron que la acusada llegó a tocar el timbre de la vivienda hasta 133 veces en un solo día y dejó cartas y diversos objetos en los alrededores del inmueble. Pese a haber sido arrestada inicialmente, continuó intentando contactar al cantante durante enero.

Ante esta situación, las autoridades surcoreanas emitieron una orden de emergencia que le prohibía acercarse a menos de 100 metros del artista o de su residencia. Finalmente, el tribunal le impuso una condena de un año de prisión suspendida por un periodo de prueba de dos años.

La corte consideró que la mujer actuó motivada por una obsesión romántica y destacó que nunca logró ingresar a la vivienda. Además, tomó en cuenta los tres meses que permaneció detenida y dispuso su expulsión de Corea del Sur una vez que la sentencia quede firme.

OTROS CASOS

Este caso se suma a otros incidentes de acoso registrados contra integrantes de BTS. En junio del año pasado, una mujer de nacionalidad china también fue detenida tras intentar ingresar a la vivienda del cantante.