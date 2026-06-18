Hulk hace su aparición en nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day

Se estrenó el nuevo tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day (conocida en nuestro idioma como Spider-Man: Un Nuevo Día) y en este se confirma oficialmente el regreso de actor Mark Ruffalo como Bruce Banner y como Hulk, mostrando un violento enfrentamiento contra el Peter Parker de Tom Holland.

El avance de la nueva cinta presenta un diálogo donde Peter Parker le pregunta al Doctor Banner si logró encontrar una manera de suprimir el ADN mutante. En la escena Banner aparece utilizando un dispositivo inhibidor tecnológico y le advierte seriamente a Spider-Man: "Si me ves sin esto puesto, ¡corre!".

El regreso de un Hulk salvaje

El nuevo tráiler revela que la fusión de "Smart Hulk" se ha roto, dando paso al regreso de un Hulk salvaje, desatado y furioso que destruye el centro de Manhattan.

Cabe señalar que, diversos análisis y escenas del avance apuntan fuertemente a la transición o debut del Grey Hulk (Hulk Gris) tras perder el control de su mutación.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 29 de julio de 2026, una cinta que traerá otros personajes como The Punisher interpretado por Jon Bernthal y a Michael Mando como Scorpion.