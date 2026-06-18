Ricardo Arjona regresa a Lima con “Lo que el Seco no dijo”

El reconocido cantautor guatemalteco llegará con su gira mundial “Lo que el Seco no dijo”, una propuesta que muestra su lado más íntimo y personal.

El próximo 26 de junio, el Estadio Nacional será el escenario del esperado regreso de Ricardo Arjona a Lima. El reconocido cantautor guatemalteco llegará con su gira mundial “Lo que el Seco no dijo”, una propuesta que muestra su lado más íntimo y personal, en un encuentro que promete quedar grabado en la memoria de sus seguidores.

Tras conquistar su natal Guatemala con una histórica serie de conciertos agotados, Arjona emprende un viaje que lo llevará por América y Europa. Esta vez, el artista apuesta por un formato diferente, íntimo y cercano, donde cada canción se convierte en una conversación sincera entre él y su público.

El espectáculo ofrecerá nuevas versiones de himnos que marcaron su carrera, como “Historia de un Taxi”, “Te Conozco”, “Señora de las Cuatro Décadas” y “Fuiste Tú”, canciones que siguen emocionando a miles de personas y que forman parte de la banda sonora de muchas historias de amor, nostalgia y vida.

Además, el público podrá disfrutar de los temas de “Seco”, su más reciente producción discográfica, una obra que refleja madurez, sensibilidad y un profundo regreso a sus raíces. La propuesta musical combina sonidos tradicionales guatemaltecos con el sello inconfundible que ha convertido a Arjona en uno de los cantautores más importantes de habla hispana.

“Lo que el Seco no dijo” promete ser mucho más que un concierto. Será una experiencia cargada de emociones, recuerdos y nuevas historias, donde Ricardo Arjona abrirá su corazón para compartir con sus seguidores el pasado, el presente y el futuro de una trayectoria artística que continúa escribiendo páginas memorables.