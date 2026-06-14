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Hace 2 horas

‘La Granja VIP Perú’: Shirley Arica es la ganadora de la competencia y se lleva el premio de S/100 mil

Luego de tres meses de convivencia, logró imponerse, con el masivo apoyo del público, en el exitoso reality de Panamericana Televisión.



Shirley Arica es la ganadora de ‘La Granja VIP Perú’; luego de tres meses de convivencia, donde hubo competencias, fiestas y fuertes discusiones, la popular ‘Chica Realidad’ se alzó con el triunfo y se llevó el premio de S/ 100 mil del reality.

El público votó masivamente por la popular influencer, que estaba muy nerviosa. En este último programa la acompañó toda su familia, que confiaba en que iba a ganar, pues sus seguidores se mostraban muy activos en las redes sociales.

APOYO DEL PÚBLICO

En esta gran final, cinco competidores se disputaban el premio; uno a uno iban siendo eliminados: en quinto lugar, quedó la actriz Mónica Torres, Paul Michael en el cuarto, Gabriela Herrera en el tercero y Pamela López en el segundo puesto.

Antes de terminar el programa, los conductores Ethel Pozo y Adolfo Aguilar agradecieron al público por su permanente apoyo al programa y a los competidores, también al equipo de producción del reality por la excelente labor que realizaron.


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