‘La Granja VIP Perú’: estos son los cinco finalistas que se disputan el premio de cien mil soles

Esta noche, es la gran final de ‘La Granja VIP Perú’, cinco participantes siguen en carrera por el premio de S/100 000. Fueron tres meses de intensa convivencia, donde hubo juegos, fiestas y también fuertes discusiones.

Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres y Gabriela Herrera son quienes disputarán la final del exitoso reality de Panamericana Televisión, que arrancó el 16 de marzo de 2026 con 16 participantes

TEAM VÍBORAS Y TEAM REALES

Sin lugar a dudas, el camino ha sido complicado; cada uno superó muchas etapas del certamen, pero todos concuerdan en que estar alejados de su familia ha sido lo más difícil de la competencia que hoy termina.

Desde el inicio, el reality llamó la atención por su novedoso formato, y era el público con sus votos quien decidía los que se van y los que se quedan; los participantes fueron divididos en Team Víboras y Team Reales.