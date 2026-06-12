Abren museo en honor a Camilo Sesto en su ciudad natal y cumplen uno de sus deseos

La ciudad de Alcoy inauguró un museo dedicado a la trayectoria de Camilo Sesto, uno de los artistas más destacados de la música en español, cumpliendo así uno de los deseos que el intérprete manifestó en vida.

El espacio reúne alrededor de 2,000 piezas relacionadas con la vida personal y profesional del cantante, entre ellas discos de oro y platino, fotografías, vestuarios, objetos personales, recuerdos de sus seguidores y material audiovisual.

El museo está distribuido en dos plantas. La primera está dedicada a su carrera artística e incluye espacios inspirados en estudios de grabación, así como áreas interactivas donde los visitantes pueden conocer más sobre sus éxitos musicales. En la planta inferior se exhiben objetos vinculados a su vida privada y a la relación que mantuvo con sus admiradores a lo largo de su trayectoria.

FAMILIA DEL ARTISTA

Según informó la dirección del museo, gran parte del material expuesto fue donado por la familia del artista y por sus clubes de fans. Además, el recinto cuenta con espacios inmersivos que incorporan videos y grabaciones de audio para acercar al público a la historia del cantante.

Durante la inauguración, Lourdes Arnelas, madre del hijo de Camilo Sesto, destacó la importancia del proyecto para la familia y anunció que próximamente se incorporarán nuevas piezas a la colección, entre ellas letras originales de canciones y más discos pertenecientes al artista.