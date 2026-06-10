Ariana Grande y Ethan Slater habrían terminado su relación tras tres años juntos

Según medios internacionales, la separación se habría producido en buenos términos y luego de un proceso de reflexión por parte de ambos artistas.

La cantante Ariana Grande y el actor Ethan Slater habrían puesto fin a su relación sentimental tras cerca de tres años juntos, según reportes difundidos por medios especializados.

De acuerdo con fuentes citadas en dichas publicaciones, la separación se habría producido en buenos términos y luego de un proceso de reflexión por parte de ambos artistas. Asimismo, se indicó que mantienen una relación cordial y continúan respaldándose mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales.

Hasta el momento, ni Grande ni Slater se han pronunciado públicamente sobre la información, y sus representantes tampoco han emitido comentarios oficiales.

MÁS DETALLES

La relación entre ambos se hizo pública en 2023, después de conocerse durante el rodaje de Wicked, producción en la que Ariana Grande interpreta a Glinda y Ethan Slater da vida a Boq.

En los últimos meses, ambos artistas han mantenido una intensa agenda laboral. Grande ha continuado con la promoción de su música y de la película, mientras que Slater ha participado en diversos proyectos cinematográficos y teatrales.

Hasta ahora no se han revelado detalles sobre las razones específicas que habrían motivado el término de la relación.