John Kelvin recibe condena por agresión psicológica contra Dalia Durán

De acuerdo a la resolución judicial, el cantante no será internado en un penal, pero deberá cumplir 103 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

El 16.º Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte condenó a John Kelvin a cuatro años y un día de pena privativa de la libertad por el delito de agresión psicológica contra Dalia Durán, madre de sus hijos.

De acuerdo con el pronunciamiento judicial, el caso se remonta al año 2023, cuando se interpuso la denuncia contra el cantante. Tras la evaluación correspondiente, la autoridad judicial emitió sentencia contra el exintegrante del Grupo 5, en el marco de un proceso vinculado a violencia contra la mujer.

Pese a la condena, John Kelvin no será internado en un establecimiento penitenciario, según lo dispuesto en la resolución. En su lugar, deberá cumplir 103 jornadas de prestación de servicios a la comunidad como parte de la medida establecida por el juzgado.

Sin embargo, el panorama legal del artista podría cambiar si incumple lo ordenado por la justicia. En ese caso, la pena impuesta contra el cantante podría convertirse en prisión efectiva, lo que implicaría su retorno a un penal.

Nueva denuncia contra John Kelvin sigue en investigación

Los problemas judiciales de John Kelvin no terminan con esta sentencia. En marzo de este 2026, Dalia Durán denunció nuevamente al cantante por una presunta agresión contra ella y sus hijos, caso que actualmente se encuentra en etapa de investigación preliminar.