LAS ENTRADAS PARA CASA WARNER EN LIMA YA ESTÁN A LA VENTA: VIVE LOS MUNDOS DE HARRY POTTER, LOS SUPERHÉROES Y MUCHO MÁS DESDE EL 11 DE JUNIO

LIMA, PERÚ – La espera terminó. Las entradas para Casa Warner, la experiencia oficial licenciada por Warner Bros. Discovery, ya están disponibles a través de Joinnus. El evento promete convertirse en una de las principales atracciones de entretenimiento familiar y cultura pop del año en Lima.

Tras una exitosa temporada en Ecuador, donde cautivó a miles de visitantes en Quito y Guayaquil, Casa Warner abrirá oficialmente sus puertas en Perú el próximo 11 de junio, ofreciendo una experiencia inmersiva sin precedentes en el país.

Con una extensión de más de 1,800 metros cuadrados, la exhibición reunirá algunas de las franquicias de entretenimiento más icónicas del mundo, incluyendo Harry Potter y los superhéroes de DC, como Superman y Batman, además de producciones favoritas como Friends, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, Rick and Morty, The Matrix, The Lord of the Rings y The Powerpuff Girls.

Casa Warner contará con más de 18 salas temáticas y 35 espacios diseñados para fotografías, creados para transportar a los visitantes a los legendarios universos del cine y la televisión que han inspirado a generaciones. Cada espacio ofrecerá experiencias interactivas, actividades especiales y contenido audiovisual exclusivo, convirtiendo la visita en una aventura inolvidable para personas de todas las edades.

Entre las principales atracciones destacan las salas inmersivas inspiradas en el mágico mundo de Harry Potter, experiencias dedicadas a Superman y Batman, así como una recreación de la emblemática cafetería Central Perk de Friends, además de muchos otros escenarios especialmente diseñados para sorprender a los fanáticos.

La experiencia tendrá una duración aproximada de más de una hora y funcionará mediante horarios programados de ingreso, garantizando una visita cómoda, fluida y dinámica para todos los asistentes.

Con un nivel de producción comparable al de las grandes experiencias internacionales de entretenimiento, Casa Warner ofrecerá una oportunidad única en Lima para que los visitantes puedan adentrarse en los mundos de sus películas y series favoritas que, hasta ahora, solo existían en la pantalla.

Las entradas ya están disponibles a través de Joinnus.

ACERCA DE WARNER BROS. DISCOVERY GLOBAL EXPERIENCES

Warner Bros. Discovery Global Experiences (WBDGE) es líder mundial en la creación, desarrollo, licenciamiento y operación de experiencias de entretenimiento inmersivo basadas en algunas de las franquicias, historias y personajes más icónicos de los estudios de cine, televisión, animación y videojuegos de Warner Bros., así como de HBO, Discovery, Cartoon Network y muchas otras marcas.

WBDGE es responsable de atracciones reconocidas a nivel mundial como The Wizarding World of Harry Potter en los parques temáticos de Universal alrededor del mundo, los Warner Bros. Studio Tours de Londres, Hollywood y Tokio, la tienda insignia Harry Potter New York, Warner Bros. World Abu Dhabi, The FRIENDS Experience, Game of Thrones Studio Tour y muchas otras experiencias inspiradas en Harry Potter, DC, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, FRIENDS y más.

Como parte de la división de Revenue & Strategy de Warner Bros. Discovery, WBDGE continúa ampliando los límites del entretenimiento basado en experiencias presenciales, dando vida a historias y personajes queridos por millones de fanáticos en todo el mundo.