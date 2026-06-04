Icónico guante de Michael Jackson se convierte en la pieza más valiosa de una subasta en París

La pieza fue utilizada por Jackson durante un ensayo realizado el 14 de julio de 1988, previo a un concierto en el estadio de Wembley, en Londres.

Un par de guantes adornados con cristales Swarovski que pertenecieron a Michael Jackson fue subastado en París por 113.737 euros (aproximadamente 131.957 dólares), convirtiéndose en el objeto más valioso vendido durante una subasta dedicada a artículos vinculados al artista estadounidense.

La pieza fue utilizada por Jackson durante un ensayo realizado el 14 de julio de 1988, previo a un concierto en el estadio de Wembley, en Londres. Según explicó Arthur Perault, responsable del departamento especializado de la casa de subastas Aguttes, el cantante lanzó los guantes a un costado del escenario durante una práctica y posteriormente autorizó que un miembro de seguridad los conservara.

La subasta reunió cerca de cuarenta objetos relacionados con la trayectoria del intérprete de éxitos como "Billie Jean" y "Thriller", todos procedentes de coleccionistas particulares. Otros dos pares de guantes utilizados por el artista durante presentaciones en Seúl y Múnich fueron vendidos por 36.648 euros y 32.857 euros, respectivamente.

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Entre los artículos ofertados también destacó un sombrero utilizado durante la gira Bad World Tour (1987-1989), bordado con su nombre y firmado por el propio cantante, que alcanzó un precio de 20.220 euros.

Sin embargo, no todos los objetos lograron concretar su venta. Una chaqueta de lentejuelas negras utilizada por Michael Jackson durante una campaña publicitaria con Pepsi en 1987 no alcanzó el precio mínimo establecido de 100.000 euros y quedó sin comprador.

La subasta se realizó semanas después del estreno del biopic sobre la vida del artista, una de las producciones cinematográficas más comentadas de este año.