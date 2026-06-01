Dua Lipa se casa con Callum Turner en Londres tras dos años de relación

La ceremonia contó con la presencia de un reducido grupo de familiares y amigos, quienes acompañaron a la pareja a la salida del recinto.

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio en una ceremonia privada realizada en el Ayuntamiento de Marylebone, en Londres, tras más de dos años de relación.

Las imágenes difundidas muestran a la artista luciendo un conjunto blanco con sombrero de ala ancha y guantes a juego, mientras que Turner vistió un traje azul oscuro. La ceremonia contó con la presencia de un reducido grupo de familiares y amigos, quienes acompañaron a la pareja a la salida del recinto.

La intérprete había confirmado su compromiso con Turner el año pasado y, en declaraciones a la revista Vogue, expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa junto al actor.

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Según medios internacionales, la pareja tendría previsto celebrar una reunión especial con familiares y amigos en Sicilia durante los próximos días.

Dua Lipa, de 30 años, es una de las artistas pop más reconocidas de la actualidad, mientras que Callum Turner, de 36 años, ha participado en producciones como Fantastic Beasts y ha sido mencionado en diversas ocasiones como posible candidato para futuros proyectos cinematográficos de gran relevancia.