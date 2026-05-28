Hayley Williams anuncia concierto en Lima con lo mejor de su carrera solista

La nueva gira de la cantante norteamericana ha causado gran expectativa tras agotar entradas en importantes escenarios de Estados Unidos, Europa y Sudamérica.

A pocos meses de su esperado regreso a Latinoamérica, la reconocida cantante y compositora Hayley Williams confirmó su llegada a Lima con su nueva gira en solitario “The Hayley Williams Show”. La artista se presentará el próximo 20 de noviembre en Costa 21, en un concierto que promete reunir lo mejor de su etapa como solista y algunos momentos inolvidables de su trayectoria musical.

La intérprete de Paramore llegará por primera vez al Perú como solista para presentar un espectáculo completamente renovado, inspirado en su más reciente disco Ego Death At A Bachelorette Party, álbum que ha recibido elogios de la crítica internacional y nominaciones a importantes premios como los GRAMMY y los Libera Awards.

La nueva gira de Hayley Williams ha causado gran expectativa tras agotar entradas en importantes escenarios de Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Ciudades como São Paulo, Los Ángeles y Nueva York recibieron con éxito este nuevo formato de show, que ahora llegará a Lima con una propuesta más íntima, potente y emocional.

Durante el concierto, la cantante interpretará canciones de sus tres álbumes como solista, además de incluir algunas sorpresas especiales para sus seguidores. El tour también contará con la participación de la cantautora Annie DiRusso en las fechas de Latinoamérica y Puerto Rico. Con tres premios GRAMMY en su carrera, Hayley Williams es considerada una de las voces más influyentes del rock contemporáneo.

Su trabajo como líder de Paramore marcó a toda una generación gracias a éxitos como “Misery Business”, “Ain’t It Fun”, “Hard Times” y “This Is Why”. Además, medios como Billboard la han catalogado como una de las mejores cantantes de rock de todos los tiempos.

En los últimos años, la artista también se ha convertido en inspiración para figuras actuales como Billie Eilish, Chappell Roan y Doechii. Asimismo, ha colaborado con artistas como Taylor Swift, participando en la canción “Castles Crumbling” y acompañando a la cantante durante varias fechas de The Eras Tour.

MADUREZ ARTÍSTICA

La crítica especializada también ha elogiado esta nueva etapa musical de Hayley Williams. Medios como Rolling Stone, NME, Paste y Billboard destacan la madurez artística, honestidad emocional y evolución sonora que la cantante muestra en sus nuevas canciones.

Con una puesta en escena renovada, una conexión única con el público y una de las voces más emblemáticas del rock alternativo actual, “The Hayley Williams Show” promete convertirse en uno de los conciertos más esperados del año en Lima.