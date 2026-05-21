“Un Tin”: el fenómeno viral que está marcando un antes y un después en el reparto

Rowell Urban y Payaso x Ley vuelven a sorprender a la escena urbana con “Un Tin”, un tema que se ha convertido en uno de los mayores fenómenos virales del momento. En solo dos semanas desde su lanzamiento, la canción ha superado los 7 millones de visualizaciones, posicionándose en el Top Chart de varios países y consolidando un impacto tanto en la escena peruana como internacional.

La innovadora fusión entre ópera y reparto ha captado rápidamente la atención del público, convirtiéndose en una propuesta fresca que muchos ya consideran un antes y un después dentro del género reparto. Su sonido, autenticidad y originalidad han generado una fuerte ola de contenido viral y gran aceptación en plataformas digitales.

Parte del éxito también radica en la gran química, amistad y energía entre los artistas, una conexión que ha logrado conquistar al público no solo a través de la música, sino también mediante los contenidos que realizan juntos, generando una comunidad cada vez más fuerte.

EL EQUIPO DETRÁS DEL ÉXITO VIRAL

Este éxito cuenta además con el respaldo de un sólido equipo de trabajo, encabezado por la disquera Be Focus Music y RM Producciones, junto al talento de los productores musicales Ernesto Losa y Ale Pro, quienes dieron vida al sonido de este hit.

Con números que continúan creciendo, “Un Tin” se consolida como uno de los temas más virales e influyentes del momento, dejando huella en la evolución del reparto.