Cachay termina hospitalizado tras ser empujado durante show en Olmos

El comediante sufrió una fractura en el brazo luego de caer por las escaleras de una tribuna tras ser agredido por un asistente durante una presentación en Lambayeque.

El comediante peruano José Luis Cachay Ramos, conocido artísticamente como Cachay, fue agredido durante una presentación en el distrito de Olmos, en Lambayeque, y terminó internado en un hospital con una fractura en el brazo. El hecho ocurrió mientras realizaba una imitación ante un numeroso público, cuando un asistente lo empujó violentamente desde la tribuna.

Según las imágenes captadas por asistentes y difundidas en redes sociales, el humorista cayó por las escaleras de las graderías tras el inesperado ataque, provocando momentos de tensión y alarma entre el público. El espectáculo fue interrumpido de inmediato mientras varias personas acudían a auxiliar al artista, quien además sufrió lesiones visibles en el rostro y el oído.

Tras lo ocurrido, los asistentes lograron retener al presunto agresor hasta la llegada de la Policía. El sujeto fue trasladado a la comisaría de Olmos, donde quedó bajo custodia mientras las autoridades realizan las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades del incidente ocurrido durante el evento artístico.

LLEVADO AL HOSPITAL

Cachay fue llevado de emergencia a un centro de salud cercano, donde los médicos confirmaron una fractura en el brazo luego de practicarle diversas radiografías. Desde el hospital, el comediante relató los momentos de angustia que vivió tras el ataque. El caso generó una ola de solidaridad en redes sociales, donde seguidores y colegas expresaron su apoyo al artista.