Pablo Heredia fue eliminado de La Granja VIP: se retiró muy emocionado de la competencia

Actor y cantante argentino, en medio de lágrimas, agradeció a sus seguidores por el permanente apoyo.
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Actor y cantante argentino, en medio de lágrimas, agradeció a sus seguidores por el permanente apoyo. Nuevamente la votación del público tuvo gran protagonismo.
Actor y cantante argentino, en medio de lágrimas, agradeció a sus seguidores por el permanente apoyo.
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Samahara Lobatón y Renato Rossini fueron seleccionados tras la derrota de su equipo en la dinámica final del reality. Ambos enfrentaron un castigo inesperado que sorprendió a los demás participantes.