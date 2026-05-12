Bus de conocida orquesta de cumbia se despista en carretera de Amazonas: suspendieron conciertos

Momentos de terror vivieron los integrantes de la orquesta de cumbia "Tempestad", originaria de Amazonas, cuando el bus que los trasladaba sufrió un despiste en la carretera de Utcubamba, camino a una presentación programada en la localidad de Bellavista.

El conductor de la unidad presuntamente perdió el control debido a una combinación de mala maniobra y carretera mojada por una profusa lluvia. A pesar del fuerte impacto, todos los integrantes resultaron ilesos o con lesiones mínimas producto de despiste.

COMPROMISOS PACTADOS

Uno de los integrantes declaró en un video de TikTok: “Gracias a Dios todos estamos bien, pero algo golpeados, pero estamos bien y lamentamos informarles que no vamos a poder llegar al evento programado para el día de hoy, Bellavista”.

El incidente se registró en una zona conocida por sus condiciones difíciles, sobre todo en época de lluvia. Tras el accidente, la orquesta reafirmó su intención de cumplir con el resto de los compromisos pactados en las próximas semanas, informa Infobae.