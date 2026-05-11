El Rey del Pop volvió a nacer en Lima

En medio de la fiebre mundial desatada por el estreno de la película biográfica de Michael Jackson, Gabriela Villanueva, la imitadora peruana del rey del pop se subió al escenario para rendirle tributo en el parque de la exposición.

Más de 3 mil fanáticos vibraron con la recreación del legendario Bad Tour.

La producción fue simplemente fabulosa, desplegando un arsenal técnico que incluyó pantallas LED de alta definición y un diseño de iluminación que replicaba la estética ochentera de los grandes estadios.

El vestuario fue Confeccionado con precisión quirúrgica, las chaquetas de cuero y las múltiples hebillas eran un espejo exacto de la era Bad que nos transportó a 1987.

Villanueva ejecutó con maestría desde el icónico Moonwalk hasta los giros gravitacionales de Smooth Criminal.

El show de más de dos horas revivió los mejores éxitos del legendario rey del pop.

No faltaron himnos como Billie Jean, Thriller y Man in the Mirror, logrando que el público se levantara de sus asientos en una catarsis de baile y gritos.

Ver a una artista peruana entregarse con respeto y pasión a la obra de Jackson generó una atmósfera de gratitud y asombro.

Gabriela Villanueva replicará este show el próximo 23 de mayo en Trujillo.