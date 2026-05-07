Shakira presenta la canción oficial del Mundial de Futbol 2026: se titula “Dai Dai”- VIDEO

La cantante Shakira anunció hoy que su canción “Dai Dai” será la oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en junio, de manera simultánea, en Estados Unidos, México y Canadá.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la guapa estrella colombiana adelantó fragmentos del tema que se lanzará oficialmente el próximo 14 de mayo junto con su videoclip.

BALONES Y BAILARINAS

En el avance, grabado en el legendario Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, la artista aparece vestida con camiseta amarilla, pantalón corto azul y rodeada de balones y bailarinas, informa Caracol.

La puesta en escena es espectacular y evoca la energía y pasión del fútbol, reforzando nuevamente el vínculo de la cantante con los grandes eventos deportivos internacionales que organiza la FIFA.