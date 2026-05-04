Ken-Y llega a Lima con “Enamorado”: una noche para sentir, recordar y volver a amar

Una de las voces más icónicas del reggaetón romántico aterriza con su gira “Enamorado: El Concierto Tour” este 27 de mayo en Arena 1.

El romanticismo urbano vuelve a encender los corazones en Lima. Ken-Y, una de las voces más icónicas del reggaetón romántico, aterriza con su gira “Enamorado: El Concierto Tour” este 27 de mayo en Arena 1, prometiendo una velada donde la música y las emociones irán de la mano.

Será un encuentro íntimo, casi como una conversación entre el artista y su público. Una noche para cantar a todo pulmón esos temas que marcaron historias, amores y despedidas: “Te regalo amores”, “Igual que ayer” y “Princesa”, canciones que aún laten en el corazón de toda una generación.

Más que un concierto, Ken-Y propone un viaje. Un recorrido por el amor en todas sus formas: el que ilusiona, el que duele y el que, a pesar de todo, siempre encuentra la manera de volver. Cada canción será un recuerdo, cada verso una emoción compartida.

EXPERIENCIA INTENSA

“Este concierto es muy personal, es un reflejo de quién soy y de todo lo que quiero transmitir a través de mi música”, ha dicho el artista, dejando claro que sobre el escenario no solo habrá espectáculo, sino verdad.

Con una puesta en escena cuidada y una energía que promete envolverlo todo, la noche se perfila como una experiencia intensa, de esas que se sienten en el pecho y se guardan en la memoria.

Lima será parte de esta gira internacional que recorre varios países, reafirmando que el romanticismo, cuando es sincero, nunca pasa de moda.