Mau y Ricky llegan a Lima con concierto íntimo

El espectáculo dejará de lado los grandes recintos para centrarse en una experiencia más cercana.

El dúo venezolano Mau y Ricky se presentará en Lima con un formato distinto al habitual, apostando por un concierto íntimo que busca una conexión más directa con su público. El evento se realizará el próximo 7 de mayo en el Centro de Convenciones Leguía.

Reconocidos por temas como Desconocidos, La Boca, Mi Mala y Papás, los artistas han consolidado una trayectoria en el pop latino, destacando por su estilo fresco y letras orientadas a diversas audiencias.

EXPERIENCIA CERCANA

En esta ocasión, el espectáculo dejará de lado los grandes recintos para centrarse en una experiencia más cercana, donde cada interpretación buscará resaltar la conexión con los asistentes y la esencia de sus composiciones.

Los hermanos, radicados en Miami, han convertido su relación familiar en un elemento clave de su propuesta artística, lo que se refleja en su dinámica sobre el escenario y en la identidad que han construido dentro de la industria musical.

Con una carrera respaldada por millones de reproducciones y presentaciones con entradas agotadas, el dúo llegará a la capital peruana con una propuesta que prioriza la cercanía, en una noche donde sus principales éxitos se vivirán en un formato más personal.