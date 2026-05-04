Pimpinela regresa con un show especial por el Día de la Madre

A pocos días del Día de la Madre, Pimpinela llega para ponerle música a una fecha llena de amor y recuerdos, con canciones que abrazan el corazón.

El dúo regresa con un espectáculo pensado para emocionar, donde la música se mezcla con historias cotidianas cargadas de drama, humor y ternura. Su estilo único convierte cada presentación en un viaje íntimo, como si cada tema fuera una conversación pendiente hecha canción.

Lucía y Joaquín Galán se presentarán en Lima con su show “Especial Día de la Madre” este 15 de mayo en Costa 21, en San Miguel. Será una noche especial para compartir, recordar y celebrar ese amor inmenso que solo una madre sabe dar.

La velada promete estar llena de nostalgia y momentos inolvidables, perfecta para rendir homenaje a mamá. Entre luces y melodías, cada canción será un puente directo a los recuerdos y a los sentimientos más sinceros.

SUS GRANDES ÉXITOS

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Pimpinela ha marcado generaciones con éxitos como “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa”, “Valiente”, “Dímelo delante de ella” y “Ahora decide”. Una cita imperdible este 15 de mayo en Costa 21, donde la música y el amor se encontrarán para celebrar a mamá como se merece.