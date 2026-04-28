Regina Alcóver abre su corazón y repasa su historia en la televisión

La actriz, conductora, cantante y locutora radial peruana Regina Alcóver ofreció una entrevista exclusiva en el programa “La verdad a Prueba” con Andrea Llosa, donde reveló detalles inéditos sobre su vida personal y su destacada trayectoria artística en televisión, radio y música.

La madre del reconocido cantautor internacional Gian Marco abrió su corazón para compartir pasajes íntimos de su historia, recordando sus inicios en los medios de comunicación desde muy joven, especialmente en Panamericana Televisión, canal donde empezó a consolidar su carrera artística tras su paso por la radio a temprana edad.

A lo largo de los años, Regina Alcóver ha enfrentado diversos retos personales y profesionales, pero también ha cosechado importantes logros que la han consolidado como una de las figuras más representativas del espectáculo peruano. Su carrera incluye participaciones en exitosas telenovelas en América Latina, así como una destacada trayectoria musical desde la década de 1960.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su participación en una telenovela en Venezuela junto al reconocido cantante y actor José Luis Rodríguez, donde demostró su versatilidad artística. “No dejo de agradecer a la vida. Fui feliz todo el tiempo”, expresó, resaltando su gratitud por cada etapa vivida.

TRAYECTORIA VIGENTE Y LEGADO ARTÍSTICO

Actualmente, Regina disfruta plenamente de su faceta como locutora radial, actividad que ejerce con pasión y que le permite mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento. Además, destaca el cariño de sus hijos y nietos, quienes, pese a la distancia, continúan siendo un pilar fundamental en su vida.

Como parte de su legado, Regina Alcóver también ha incursionado en la literatura con la publicación del libro infantil “Sir Coco y la fiesta de la primavera”, una obra dedicada a los más pequeños, reafirmando su compromiso con el arte y la cultura en todas sus formas.