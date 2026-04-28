Los Van Van llegan a Lima: fecha, lugar y detalles del concierto

La capital se alista para recibir a una de las agrupaciones más emblemáticas de la música latina.

Lima se alista para recibir a una de las agrupaciones más emblemáticas de la música latina. La legendaria orquesta cubana Los Van Van llegará a la capital para ofrecer un esperado concierto este viernes 1 de mayo en el CC. Scencia, prometiendo una noche cargada de ritmo, historia y sabor caribeño.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas, en las que el público podrá disfrutar de un recorrido por los grandes éxitos de la agrupación. El director de la orquesta, Samuel Formell, expresó su entusiasmo por volver al Perú: “Estamos muy felices de regresar. Siempre nos han recibido con muchísimo cariño y sentimos una conexión muy especial con su gente. Prepárense porque vamos con todo para hacerlos bailar como se debe”.

Los asistentes podrán corear temas icónicos como Después de todo, Aquí el que baila gana, Anda quiéreme, Que tiene Van Van y De igual a igual, entre otros. El evento forma parte del Palmeras Festival, que reunirá a destacados artistas internacionales como La Caro Band y Tania Pantoja, así como a reconocidas voces nacionales como Brunella Torpoco y Masiel Málaga.

ENTRADAS

Las entradas para este esperado concierto ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, con descuentos vigentes por tiempo limitado. Los organizadores recomiendan adquirir los boletos con anticipación para no perder la oportunidad de vivir una experiencia única junto a una de las orquestas más influyentes de la salsa cubana.