Patricia Alquinta se sincera sobre su carrera y vida personal

La actriz y comediante Patricia Alquinta brindó una entrevista exclusiva en el programa de Andrea Llosa, donde reveló detalles de su vida personal y su trayectoria en la televisión peruana, destacando momentos clave de su carrera artística.

Alquinta, quien construyó su camino entre luces, cámaras y escenarios, recordó su paso por diversos programas cómicos, donde se consolidó como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento nacional, participando en exitosos espacios que marcaron época.

La actriz también evocó a varios de los cómicos con los que trabajó, muchos de los cuales ya no están, y con quienes forjó su crecimiento profesional, aprendiendo las bases del humor televisivo y consolidando su estilo en pantalla.

Entre sus trabajos más recordados, destacó su participación en Risas y Salsa, donde compartió escenario con figuras emblemáticas como Guillermo Rossini, logrando posicionarse como una de las artistas más queridas del público.

Durante la entrevista, Patricia confesó que no todo fue sencillo, ya que enfrentó episodios de hostigamiento debido a su exposición mediática, aunque aseguró que logró superar estas dificultades y mantenerse vigente en el medio artístico.

Asimismo, recordó su experiencia como bailarina en un concierto de Luis Miguel, resaltando que el artista se mostraba como una persona muy seria durante su estadía, lo que marcó una anécdota especial en su carrera.

En los últimos años, la actriz ha atravesado momentos difíciles, como la pérdida de grandes amigos, entre ellos Guillermo Rossini y Manolo Rojas, a quien consideraba como un hermano cercano.

NUEVA ETAPA PERSONAL

Actualmente, Patricia Alquinta no descarta volver a enamorarse, aunque aseguró que se encuentra enfocada en su bienestar personal. Además, ha incursionado en el mundo empresarial con un negocio en la línea de maquillaje, consolidando una nueva etapa lejos de la televisión.