“No quería morirme”: Natalia Salas impacta con relato sobre su enfermedad

La actriz peruana Natalia Salas brindó una entrevista exclusiva a la conductora Andrea Llosa, donde reveló los momentos más difíciles que enfrentó tras ser diagnosticada con cáncer de mama, una enfermedad que —según confesó— cambió por completo el rumbo de su vida y su carrera artística.

Durante la conversación, Salas contó que logró aferrarse a la vida en medio de la adversidad gracias al apoyo de su pareja, Sergio Coloma, y su hijo, quienes se convirtieron en su principal motor emocional para afrontar el tratamiento. La actriz incluso logró tocar la campana, símbolo de haber culminado una etapa importante en su lucha contra el cáncer; sin embargo, meses después recibió una noticia inesperada que volvió a poner a prueba su fortaleza.

A finales de 2025, la actriz informó que su estado de salud se complicó tras detectarse metástasis en una de sus vértebras, situación que coincidió con una etapa clave en su vida personal. Pese al duro diagnóstico, Natalia Salas decidió seguir adelante con su matrimonio, y en noviembre de ese año contrajo nupcias con su esposo, demostrando una firme determinación frente a la adversidad.

“Tomé la decisión de casarme en febrero del año pasado y me dicen de lo de la metástasis en septiembre… yo me casaba en noviembre”, relató. “Le dije a mi tía que me quería casar ese año, que no quería morirme sin casarme”, agregó, evidenciando cómo empezó a vivir cada momento como si fuera el último.

La actriz también confesó que enterarse de la metástasis fue uno de los episodios más duros de su vida, al punto de sentir que podía morir en cualquier momento. “Le dije a mi esposo que no quería morirme. Mi hijo tenía cuatro años”, expresó, recordando el impacto emocional que atravesó junto a su familia.

Debido a su estado de salud, Natalia Salas tuvo que alejarse de varios proyectos artísticos, incluyendo obras de teatro y producciones televisivas, priorizando su recuperación frente a una enfermedad que marcó un antes y un después en su vida.

EL IMPACTO EN SU CARRERA Y VIDA PERSONAL

La experiencia de Natalia Salas pone en evidencia la importancia del diagnóstico oportuno, el soporte familiar y la resiliencia frente al cáncer de mama con metástasis, una enfermedad que no solo afecta la salud física, sino también el desarrollo profesional y emocional de quienes la enfrentan.