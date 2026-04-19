Renato Rossini Jr. es el quinto eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: todos lamentan su salida

Sin lugar a dudas, fue una noche cargada de tensión y emociones; solo el voto del público definiría quién continuaría en la competencia. Al final, Renato Rosini Jr. quedó eliminado; el resultado sorprendió a muchos.

El modelo es el quinto eliminado de la Granja VIP Perú, despidiéndose de la finca y recibiendo muchas muestras de aprecio. Fue muy aplaudido tanto por los participantes como por los miles de seguidores del programa.

COMPAÑERISMO Y DISPOSICIÓN

La eliminación de Renato, que todos lamentan, generó reacciones inmediatas en las redes sociales, donde fanáticos y seguidores del reality compartieron mensajes de aliento y reconocimiento por su participación.

Los concursantes siempre han manifestado su cariño y respeto hacia el joven talento, destacando su fortaleza, compañerismo y disposición para colaborar durante competencia.