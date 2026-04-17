ENHYPEN confirma su llegada a Lima con la gira mundial BLOOD SAGA

Lima se consolida como el epicentro del K-pop en la región con el anuncio oficial del esperado debut de ENHYPEN en nuestro país. El fenómeno global ha confirmado su presencia en Lima como parte de su nueva gira mundial denominada BLOOD SAGA, una propuesta que trasciende el formato de un concierto convencional para transformarse en una experiencia narrativa y visual de primer nivel.

La cita para este encuentro histórico entre la agrupación y sus seguidores será el próximo 8 de julio en el Estadio de San Marcos, un recinto que se prepara para albergar una puesta en escena caracterizada por una estética oscura, efectos inmersivos y una energía desbordante.

ÉXITO INTERNACIONAL

Desde su irrupción en la escena musical en 2020, ENHYPEN ha logrado posicionarse como uno de los pilares de la cuarta generación del género, respaldado por múltiples ingresos en las listas de Billboard y presentaciones con entradas agotadas en los escenarios más importantes de Estados Unidos y Europa. Esta gira representa una nueva etapa artística para la banda, donde la música y la narrativa se entrelazan para explorar temas como el despertar y la transformación.

Los asistentes podrán presenciar en vivo el talento y la impecable ejecución coreográfica de Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki, cuya conexión con el público ha sido clave en su vertiginoso éxito internacional.

CRECIMIENTO IMPARABLE

La inclusión de Lima dentro de este recorrido internacional refleja el crecimiento imparable de los seguidores en la región y el reconocimiento de la banda hacia la pasión de sus fanáticos peruanos. Este espectáculo promete reunir a miles de personas en una noche donde la música, la emoción y la conexión serán las verdaderas protagonistas.

Con una identidad visual única y una presencia escénica poderosa, la llegada de la gira BLOOD SAGA a territorio peruano se perfila como un hito imperdible que marcará un antes y un después en la historia de los grandes eventos musicales en la ciudad. La cuenta regresiva para vivir esta transformación musical ha comenzado oficialmente.