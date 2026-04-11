Melissa Klug se convirtió en la cuarta eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: todos lamentaron la salida

Contra todo pronóstico y en una noche llena de emociones, la guapa Melissa Klug se convirtió en la cuarta eliminada de ‘La Granja VIP Perú’. Siete participantes estaban nominados y solo el voto del público definiría quién seguía en competencia.

La gala se inició con el anuncio del concursante más votado; fueron momentos de tensión: el primer lugar fue para Mónica Torres, en segundo lugar quedó Pablo Heredia, quienes agradecieron muy emocionados el respaldo incondicional del público.

MENSAJES DE APOYO

La despedida de ‘la Blanca de Chucuito’ arrancó lágrimas, tanto de sus compañeros como de los seguidores del programa. Ella agradeció la oportunidad de participar y la gran cantidad de mensajes de apoyo recibidos durante su paso por el reality de competencia.

Tras conocerse la salida de Melissa Klug, en las redes sociales los seguidores del reality de Panamericana Televisión le agradecieron por su destacada participación. En la finca, los concursantes manifestaron su cariño y respeto hacia la empresaria.