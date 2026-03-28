Jorge Benavides dedica sentido mensaje a Manolo Rojas tras su fallecimiento

Sin duda, un enorme vacío es el que deja Manolo Rojas en el mundo de la comicidad. Tras confirmarse su deceso la noche del viernes 27 de marzo, diferentes figuras del espectáculo se han venido manifestando a raíz de este lamentable hecho.
Uno de los que expresó su sentido pésame a través de redes sociales fue Jorge Benavides, con quien compartió distintos programas. Sin embargo, no solo los unía un vínculo laboral, sino también una amistad de muchos años.
EMOTIVA DESPEDIDA MEDIANTE REDES SOCIALES
El actor cómico utilizó su cuenta de Instagram para expresar un sentido mensaje, acompañado de un video junto a Manolo Rojas, en el que destacó su legado artístico en el humor. “Un artista completo. La verdad esta terrible noticia me cayó a través de las redes y no lo podía creer, pensé que era fake. Querido Manolo, que Dios te tenga en su gloria. Ya me imagino el gran abrazo que te habrás dado con nuestro querido Guillermo Rossini. Siempre te recordaremos como el gran Manolo Rojas. QEPD”, expresó.
Asimismo, también recordó una de las últimas anécdotas que vivió con Manolo Rojas, donde resaltó que todo con él era risas y un buen ambiente. “Nos encontramos en la Teletón y Manolito me pidió que le grabe un video promocionándole su show, pero lo que yo no sabía era que lo que Manolo quería era que yo también vaya como invitado. Cuando me di cuenta, me maté de risa junto a él. Así es como lo recordaré, todo con él era risa, todo era chiste y siempre me comentaba de sus nuevas composiciones musicales”, indicó.
TRABAJARON JUNTOS
Ambos coincidieron en diversos proyectos televisivos, especialmente en los exitosos programas humorísticos de Jorge Benavides, entre los que destacan JB Noticias y El Especial del Humor, donde realizó parodias que quedaron para el recuerdo.