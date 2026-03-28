Fallece humorista Manolo Rojas por presunto infarto en La Victoria

La comunidad artística peruana se encuentra de luto tras el fallecimiento del humorista e imitador Manolo Rojas, ocurrido la noche de este viernes 27 de marzo de 2026. El artista, conocido por su participación en diversos programas cómicos, fue encontrado sin vida dentro de su camioneta, estacionada frente a su domicilio en el distrito de La Victoria, específicamente en la zona de Santa Catalina.

Según reportes iniciales, Rojas habría sufrido un ataque cardíaco que provocó su deceso. Agentes policiales acudieron al lugar tras recibir la alerta, procediendo a acordonar el área mientras se realizaban las primeras investigaciones. Familiares del humorista, presentes en la escena, mostraron profundo dolor por la pérdida repentina, según testigos.

POLICÍA INVESTIGA SU MUERTE

Aunque la hipótesis principal apunta a un infarto como causa de muerte, las autoridades aún no han emitido un informe oficial que confirme las circunstancias exactas del trágico suceso. Se espera que la autopsia y las pesquisas policiales determinen los factores que llevaron a este desenlace.

Manolo Rojas era una figura querida en el medio del entretenimiento peruano, destacándose por sus imitaciones y su carisma en televisión. Su partida ha generado una ola de condolencias en redes sociales y entre colegas del espectáculo, quienes lo recuerdan como un profesional dedicado y un ser humano entrañable.

37 AÑOS DE TRAYECTORIA

Hace apenas cuatro meses, en noviembre, el artista celebró sus 37 años de vida artística con un espectáculo especial, rodeado de colegas y amigos del medio. En aquella ocasión, destacó su amor por el público y su pasión por hacer reír a los peruanos.

Manolo Rojas fue una de las figuras más queridas de la comicidad nacional, con una destacada trayectoria en Panamericana Televisión, donde brilló en programas como Risas y Salsa, consolidándose como un referente del humor y la imitación.