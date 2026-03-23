Paolo Guerrero debuta en streaming y desata reacciones en redes

En una nueva faceta se dejó ver el delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, quien hizo su debut como conductor en un programa de streaming, donde compartió la conducción con el tambien actor Aldo Miyashiro.

El programa deportivo “MVP”, transmitido por el canal digital +QTV, liderado por la conductora María Pía Copello, ha apostado por un formato deportivo digital que ya viene generando reacciones en redes sociales, especialmente por el desempeño del capitán blanquiazul, Paolo Guerrero.

DEBUT DE PAOLO GUERRERO COMO CONDUCTOR

El delantero Paolo Guerrero mostró entusiasmo por el primer programa, aunque no pudo ocultar los nervios en su debut como conductor, donde tuvo como primeros invitados a sus amigos de toda la vida, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. “Hoy vamos a estar con unos galácticos de primera”, fueron sus primeras palabras.

Esto también generó diversos comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el desempeño de Paolo Guerrero, señalando que el “Depredador” debería enfocarse únicamente en el fútbol. “Como animador es un buen capitán histórico de Perú”, señalaron algunos usuarios.

CONTINUARON LAS CRÍTICAS

Los usuarios no perdonaron el nerviosismo del jugador y no tardaron en dejar comentarios negativos. “Paolo, sigue en el fútbol, esto no es para ti”; sin embargo, también hubo quienes lo respaldaron: “Es su primera vez conduciendo, se irá soltando”, indicaron algunos usuarios.