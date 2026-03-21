‘La Mackyna’ es el primer eliminado de La Granja VIP Perú: Me decepcioné de Paul Michael y Pamela López

Como era de esperar, la primera gala de eliminación de 'La Granja VIP Perú’ trajo muchas sorpresas y fue el público fue el que decidió el destino de Samahara Lobatón, Shirley Arica y La Mackyna, y fue este último quien finalmente se convirtió en el primer eliminado del reality.

Samahara Lobatón fue la participante más votada por el público, muy emocionada la hija de Melissa Klug agradeció a sus amigos por el apoyo, así aseguró su permanencia en la competencia. Mientras la influencer y "chica realidad", Shirley Arica, fue salvada y seguirá en La Granja VIP Perú.

ME SIENTO DECEPCIONADO

Sin lugar a dudas, la eliminación de 'La Mackyna’ entristeció a todos. Al dejar la competencia, envió un mensaje directo a quienes lo decepcionaron: “Me siento triste, conocí a grandes amigos pero también me siento decepcionado. Me decepcioné de Paul Michael y Pamela López”, confesó.

El programa contó con la presencia de los familiares de los nominados a la eliminación, quienes contaron emocionados cómo viven la experiencia de tener a seres queridos en el reality. Melissa Klug acompañó a Samahara, Norka Ascue estuvo junto a La Mackyna y Astrid Valle apoyó a su hija Shirley Arica.