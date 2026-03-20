Pablo Heredia logra reconciliar a Shirley Arica y Gabriela Herrera en La Granja VIP

El actor argentino actuó como mediador tras el enfrentamiento entre ambas, quienes ahora muestran una convivencia cercana en el reality.

El actor argentino Pablo Heredia fue clave en la reconciliación entre Shirley Arica y Gabriela Herrera, luego del tenso enfrentamiento que ambas protagonizaron y que generó gran repercusión en redes sociales.

Tras la polémica, Heredia decidió intervenir y reunirse con ambas participantes del reality La Granja VIP, donde destacó las cualidades de cada una y promovió el diálogo. Su papel como mediador permitió que se redujeran las tensiones y se diera paso a un ambiente más armonioso.

El acercamiento dio resultados positivos, ya que Arica y Herrera lograron dejar atrás sus diferencias y retomar una relación cordial dentro del programa. Los conductores del espacio destacaron la actitud del actor, señalando que su intervención fue determinante para alcanzar la reconciliación.

AHORA SON AMIGAS

Actualmente, ambas participantes comparten diversos momentos dentro del reality, evidenciando una convivencia cercana. Se les ha visto juntas en la cocina, compartiendo alimentos y conversando con total naturalidad, como si el conflicto hubiese quedado completamente en el pasado.