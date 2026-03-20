¡Prepárate para el Epic Show! El tour oficial de “Brainrots Italianos” aterriza por primera vez en Perú

El fenómeno viral que ha conquistado las pantallas de millones de niños y adultos en todo el mundo finalmente llega a nuestro país en su formato oficial. “Brainrots Italianos”: Epic Show, el espectáculo original desarrollado en Estados Unidos, aterrizará en Lima como parte de su esperada gira mundial 2026. Esta producción promete traer a la vida real a los personajes más virales de las redes sociales en una experiencia teatral sin precedentes.

Los seguidores peruanos podrán ver de cerca a figuras como Tralalero Tralala, Chimpancini Bananini, Capuchina Bailarina, Tun Tun Sahut, Bombardino y muchos otros personajes que han dominado las tendencias digitales. El evento contará con apenas 5 únicas funciones, convirtiéndose en una de las citas culturales más exclusivas de la temporada de agosto en la capital.

“Brainrots Italianos”: Una aventura épica en el Teatro Canout

Tras agotar localidades en las principales ciudades del mundo, este innovador formato de comedia musical interactiva se instalará en el emblemático Teatro Canout de Miraflores los días 8 y 9 de agosto. La trama de este «Epic Show» lleva al público a un universo en peligro: el fin de la inteligencia artificial amenaza con borrar la existencia de los personajes.

Para evitar este apagón digital, el equipo liderado por Chimpancini Bananini deberá unir fuerzas y enfrentar al temible Capuchino Asesino, un villano que busca aprovechar el caos para eliminarlos para siempre. A través de desafíos disparatados, humor, canciones pegajosas y efectos especiales, la historia mantendrá a toda la familia al borde de su asiento.

Interacción y música en vivo para toda la familia

Lo que hace diferente a este espectáculo es su alto nivel de participación. La interacción con el público es el eje central de la obra, permitiendo que los niños se involucren directamente en la misión de salvar el mundo digital. Es, además, la oportunidad perfecta para que los padres compartan con sus hijos lo que podría ser su primer concierto en vivo, combinando el lenguaje de internet con la magia del teatro.

La puesta en escena destaca los valores de la amistad y el trabajo en equipo, envolviendo a los asistentes en una atmósfera vibrante y llena de energía. La combinación de música en vivo y una narrativa moderna asegura que tanto pequeños como grandes disfruten de una tarde inolvidable.

Entradas con descuento en Teleticket

Si no quieres quedarte fuera de este suceso mundial, las entradas ya se encuentran disponibles en los módulos y la web de Teleticket. Como beneficio exclusivo para los fans peruanos, se ha habilitado un 25% de descuento con cualquier medio de pago, promoción que estará vigente hasta este 24 de marzo.

No pierdas la oportunidad de ser parte de las únicas 5 funciones de “Brainrots Italianos”: Epic Show en Lima. Asegura tus tickets con anticipación y prepárate para vivir el show más viral del año en el corazón de Miraflores.