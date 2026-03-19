La Granja VIP: Samahara es captada ingresando a la suite del capataz y desata polémica

Con el pasar de los días, La Granja VIP sigue dejando sorpresas. Esta vez, se difundieron imágenes de Samahara Lobatón ingresando a la suite del capataz en plena noche. El hecho ha llamado la atención de los seguidores del programa, ya que la participante tiene el rol de “peón”, lo que le impediría acceder a ese espacio exclusivo.

El momento fue captado por las cámaras del programa y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el aparente incumplimiento de las reglas del reality. Las imágenes muestran a la influencer dirigiéndose al área restringida, lo que ha generado diversas reacciones entre los internautas.

Uno de los que se pronunció fue el creador de contenido Ric La Torre, quien criticó la situación a través de sus redes sociales. “Si Samahara Lobatón duerme en el granero y es ‘peón’, ¿Qué hace entrando a la Suite del Capataz? Producción, es hora de empezar a sancionarlos”, expresó, sumándose a las críticas del público.

REACCIONES EN LAS REDES

Hasta el momento, Samahara Lobatón no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni ha explicado por qué ha ingresado a la suite del capataz. Sin embargo, la polémica continúa creciendo en las redes sociales, donde los seguidores exigen mayor transparencia y el cumplimiento estricto de las normas dentro del reality.