¡Nuevo jale! Stiven Franco es la nueva voz de Armonía 10

Tras su salida de La Bella Luz, el popular “Coqueto” inicia una nueva etapa en una de las agrupaciones más importantes del país.

Tras su repentina salida de la orquesta “La Bella Luz”, Stiven Franco dejó en incertidumbre a sus seguidores, quienes se encontraban a la expectativa de conocer cuál sería el próximo paso en la carrera del popular “Coqueto”.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la orquesta “Armonía 10 de Piura” anunció a Stiven Franco como su nuevo vocalista, poniendo fin a la intriga que durante algunos días sacudió el mundo de la cumbia.

Pese a que días previos el cantante había pedido que no se le vinculara con ninguna orquesta de cumbia, ya que entre sus planes estaba tomarse un tiempo alejado de los escenarios para descansar de la intensa rutina que demanda su trabajo.

ARMONIA 1O SU NUEVA CASA

El vocalista de 17 años fue presentado a lo grande en un video, en el que se le ve en la playa junto a su padre, quien lo observa con orgullo y emoción, para luego entregarle una chaqueta de la orquesta, simbolizando que había llegado el momento de subir al escenario con el grupo que tanto anheló.

Asimismo, la orquesta le dedicó unas líneas en las que resaltaba que los sueños están para cumplirse. “No hay nada más increíble que mirar atrás y saber que ese niño que un día soñaba con ser cantante de nuestra orquesta estaría orgulloso de que hoy ha cumplido su sueño. ¡Stiven Franco, bienvenido a Armonía 10 de Piura, tu nueva casa musical!”, escribieron.

STIVEN EMOCIONADO

Por otro lado, en el video, el nuevo vocalista de “Armonía 10” brindó sus primeras declaraciones como integrante de la orquesta, donde destacó que busca crecer y consolidarse en el ámbito musical peruano. “Es momento de seguir avanzando. Nunca olvidé mis raíces. Sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Soñé con ser muy grande. Es la orquesta que recorre el Perú y el mundo: Armonía 10 de Piura”, expresó.