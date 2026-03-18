Shirley Arica y Gabriela Herrera se dicen todo en La Granja VIP: “Te vendes por un pasaje y una cena”

El reality La Granja VIP ya vive sus primeros momentos de alta tensión tras el fuerte enfrentamiento entre Shirley Arica y Gabriela Herrera, quienes protagonizaron una acalorada discusión frente a sus compañeros.

Durante el intercambio de palabras, ambas participantes se lanzaron duras acusaciones sin medir consecuencias. En uno de los momentos más polémicos, se escucha a una de ellas decir: “Te vendes por un pasaje y por una cena”, frase que encendió aún más la confrontación.

A pesar de que algunos integrantes del reality intentaron intervenir para calmar los ánimos, la situación continuó escalando, dejando en evidencia la tensión que se vive dentro de la competencia.

REACCIONES EN LAS REDES

Las imágenes del altercado fueron difundidas rápidamente en redes sociales, donde se volvieron virales y generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en tomar partido en esta nueva polémica del programa.