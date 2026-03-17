Pol Deportes "narra" detalles sobre el tráiler de la película “Spider-Man: Brand New Day”

Foto Sony

Fans de todo el mundo esperan con ansias el tráiler de la película “Spider-Man: Brand New Day”, desean conocer más detalles de la nueva cinta sobre el hombre araña, historia, escenarios, efectos especiales, etc.

En el caso de Perú, la empresa Sony encargó al narrador peruano Pol Deportes, informar sobre el lanzamiento y mostrar una imagen de la nueva cinta del superhéroe. El joven lo hizo desde el cerro San Cristóbal.

“¡Es un nuevo día en Lima, Perú! Estoy muy emocionado de compartir la primera parte del nuevo tráiler de #SpiderManUnNuevoDía. Únanse mientras el sol sale alrededor del mundo para ver más partes del tráiler. Ahora le doy pase a @osuspidey en Ohio, Estados Unidos", relató Pol Deportes.

CREADORES DE CONTENIDO

Los productores desean máxima expectativa para la película, por eso, han contratado distintos creadores de contenido e influencers alrededor del mundo, quienes irán revelando fragmentos del tráiler a lo largo del día.

Tras la liberación progresiva de clips durante el día, se ha confirmado que el tráiler completo de “Spider-Man: Brand New Day” se estrenará oficialmente este miércoles 18 de marzo.