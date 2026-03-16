Grasse Becerra cuestiona los S/17 mil que Darinka Ramírez pide a Jefferson Farfán por pensión

La polémica por la pensión de alimentos que Darinka Ramírez exige a Jefferson Farfán continúa generando comentarios en la farándula peruana. Esta vez, la modelo Grasse Becerra se pronunció sobre el tema y consideró que el monto solicitado —S/17 mil mensuales— sería excesivo para cubrir los gastos de la menor.

“Con S/7 mil alcanza para los gastos”

Durante sus declaraciones, Grasse Becerra sostuvo que un monto de S/7 mil mensuales sería suficiente para cubrir los principales gastos de la hija que Darinka Ramírez tiene con el exfutbolista de la Selección Peruana, Jefferson Farfán.

“Con siete mil soles está bien, pero 17 mil es un exceso”, afirmó la modelo, quien explicó que su opinión se basa en su propia experiencia como madre.

“Tengo un hijo de la misma edad de su hija, y al igual que ella soy madre soltera. Por eso puedo decir lo que se gasta en un hijo con todas las comodidades. Los siete mil soles es lo que se gasta y ahí está incluido todo: alimentos, estudios, seguro de salud”, señaló.

Debate por la pensión de alimentos de Farfán

Becerra también indicó que, en su opinión, la responsabilidad económica debería ser compartida entre ambos padres. Según dijo, lo justo sería que tanto el padre como la madre contribuyan con los gastos del menor.

“Entiendo que ella no tiene los mismos ingresos que él, y que seguro no trabaja, pero para mí lo justo es mitad y mitad. También es justo que él se quede con la bebé algunos días para que formen un vínculo”, comentó.

Actualmente, se conoce que los S/7 mil que recibe Darinka Ramírez serían un monto provisional, mientras el proceso judicial continúa. Sin embargo, la madre de la menor estaría solicitando S/17 mil mensuales como pensión definitiva, una cifra que Becerra calificó como excesiva.

Además, la modelo señaló que las leyes no obligan necesariamente a aceptar el monto solicitado por una de las partes durante un proceso de pensión de alimentos.