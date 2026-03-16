La Granja VIP Perú: gran expectativa por conocer a los cuatro últimos participantes del reality

En pocas horas se estrena La Granja VIP Perú, el reality de convivencia que promete hacer historia en la televisión peruana por su estructura, escenografías, despliegue técnico y participantes. Sin duda, desde su inicio el programa buscará captar la preferencia del público.

Serán 16 personajes famosos los que se convertirán en singulares granjeros durante 13 semanas. Los participantes estarán aislados y deberán cumplir retos diarios mientras compiten por el ansiado premio de S/100 mil. Sus nervios, temperamentos y sentido del humor estarán puestos a prueba en todo momento.

Hasta ahora se han presentado 12 participantes: Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Celine Aguirre, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Mack Songhurst “La Mackyna” y Christian Martínez “Cri Cri”.

VERDADERA SORPRESA

Aún faltan cuatro participantes, cuyas identidades la producción mantiene en estricta reserva. Se sabe que serán una verdadera sorpresa y que su presencia en el reality de convivencia generará gran expectativa entre los televidentes.

La expectativa continúa creciendo. En redes sociales circulan diversos nombres de figuras nacionales e internacionales, pero nada está confirmado. Por ello, habrá que esperar hasta esta noche, a las 8:30 p.m., para conocer finalmente a los cuatro participantes restantes de La Granja VIP Perú.