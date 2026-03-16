Hoy se estrena "La Granja VIP Perú" por Panamericana Televisión: Todo lo que debes saber

La espera por fin terminó. Panamericana Televisión estrena hoy, lunes 16 de marzo, "La Granja VIP Perú", el reality de convivencia extrema donde 16 famosos se convertirán en granjeros durante 13 semanas en un entorno aislado. Allí deberán cumplir retos diarios mientras compiten por el anhelado premio de S/100 mil.

A diferencia de otros formatos, "La Granja VIP Perú" no se trata solo de convivencia, sino de supervivencia básica. Los famosos participantes han sido trasladados a una locación alejada rural, donde no tendrán acceso a tecnología ni comunicación con el exterior.

Convivencia y premio de infarto

Los "granjeros" estarán incomunicados y deberán realizar labores agrícolas, cuidar animales y competir en retos de alto rendimiento para obtener beneficios. El objetivo final es llevarse el premio mayor de S/ 100 mil, pero para lograrlo deberán evitar ser eliminados por sus propios compañeros y por el voto del público.

Competidores de La Granja

De los 16 participantes que ingresarán a la granja, 12 ya han sido oficialmente confirmados entre ellos se encuentran, Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Celine Aguirre, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Mack Songhurst "La Mackyna", Christian Martínez "Cri Cri" y 4 participantes que serán una sorpresa absoluta y cuya identidad se revelará durante el estreno de esta noche.

Conductores y análisis en vivo

El reality cuenta con una dupla de lujo en la conducción, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes vuelven a trabajar juntos para liderar las galas. Además, el programa contará con "Los Críticos", un panel conformado por Mariela Zanetti, Flor Ortola y Samuel Suárez (Samu), encargados de desmenuzar cada conflicto y alianza. Para los fanáticos digitales, Luciana Roy conducirá "La Pre y la Post" a través del canal de YouTube de Panamericana, iniciando media hora antes del show.

¿A qué hora y dónde ver el estreno?

La Granja Vip Perú se emitirá de lunes a viernes a las 8:30 p. m., inmediatamente después de "La Verdad a Prueba" con Andrea Llosa. Los televidentes podrán disfrutar de la señal a través de Panamericana Televisión, y también mediante la señal EN VIVO y el canal de YouTube de Panamericana.